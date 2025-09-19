Hallan restos que podrían ser de Travis Decker, buscado por la muerte de sus tres hijas

LEAVENWORTH, Washington, EE. UU. (AP) — Las autoridades dijeron que encontraron restos que creen que son de Travis Decker, un exsoldado buscado por la muerte de sus tres hijas, en las montañas del estado de Washington.

El Departamento de Policía del condado de Chelan explicó en un comunicado el jueves que estaba analizando el lugar con la ayuda del equipo de criminalística de la Patrulla Estatal de Washington. Se realizará un análisis de ADN, agregó la nota.

"Aunque la identificación positiva aún no ha sido confirmada, los hallazgos preliminares sugieren que los restos pertenecen a Travis Decker", indicó la nota.

Las autoridades buscaban a Decker, de 32 años, desde el 2 de junio, cuando un ayudante del jefe de policía encontró su camioneta y los cuerpos de sus tres hijas —Paityn Decker, de nueve años, Evelyn Decker de ocho y Olivia Decker de cinco— en un camping a las afueras de Leavenworth.

Tres días antes, no había entregado a las niñas en la casa de su madre en Wenatchee, a unos 160 kilómetros al este de Seattle, después de una visita programada.

Decker fue soldado de infantería en el Ejército entre marzo de 2013 y julio de 2021 y estuvo en Afganistán durante cuatro meses en 2014. Según las autoridades tenía formación en navegación y supervivencia, entre otras habilidades, y una vez pasó más de dos meses viviendo en el bosque aislado de la civilización.

Más de 100 efectivos de una serie de agencias estatales y federales registraron cientos de kilómetros cuadrados, gran parte de ellos montañosos y remotos, por tierra, mar y aire durante la búsqueda intermitente. La policía ofreció una recompensa de hasta US$20.000 por información que condujera a su captura.

El pasado septiembre, la exesposa de Decker, Whitney Decker, escribió en una petición para modificar su plan de custodia que los problemas de salud mental de él habían empeorado y que cada vez era más inestable. A menudo vivía en su camioneta, y ella trató de restringir las visitas nocturnas con sus hijas hasta que encontrara un lugar donde vivir.

Las autopsias determinaron que las niñas fallecieron por asfixia, de acuerdo con la policía. Habían sido atadas con bridas y se les colocaron bolsas de plástico sobre la cabeza.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.