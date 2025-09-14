LA NACION

Hallan un muerto en los escombros del bar de Madrid que sufrió una explosión

Los bomberos españoles encontraron el domingo el cadáver de un hombre mientras examinaban los escomb

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Hallan un muerto en los escombros del bar de Madrid que sufrió una explosión
Hallan un muerto en los escombros del bar de Madrid que sufrió una explosiónALBERTO PIZZOLI - AFP

Los bomberos españoles encontraron el domingo el cadáver de un hombre mientras examinaban los escombros de un bar de Madrid destruido el sábado por una explosión que dejó 25 heridos, dos de ellos graves.

"A los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal", informaron este domingo en X los servicios de emergencia de la capital española.

"Se trata de un hombre localizado esta madrugada tras una nueva búsqueda" de los bomberos "junto a la unidad canina" de la policía, añadieron.

Se sospecha que una fuga de gas provocó la explosión del sábado en el popular barrio madrileño de Vallecas, pero las autoridades municipales afirman que es demasiado pronto para determinar la causa.

Los servicios de emergencia de Madrid informaron el domingo que dos de las 25 personas heridas están "graves".

imm-al/meb

LA NACION
Más leídas
  1. En qué canal pasan Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas hoy
    1

    En qué canal pasan Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas hoy

  2. Putin, el gran manipulador, ahora apela a los viejos métodos de la URSS
    2

    Putin, el gran manipulador, ahora apela a los viejos métodos de la URSS

  3. Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
    3

    Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado

  4. Hubo una explosión en un bar de Madrid y 25 personas resultaron heridas
    4

    Hubo una explosión en un bar de Madrid y 25 personas resultaron heridas

Cargando banners ...