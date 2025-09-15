Hallan un segundo cadáver entre los escombros del bar que explotó en Madrid

El cuerpo de una segunda víctima mortal de la explosión de un bar de Madrid fue hallado este lunes entre las ruinas del local, dos días después del siniestro, informaron los servicios de emergencia.

"Localizada una segunda víctima mortal en el edificio que sufrió una explosión en Puente de Vallecas", escribió en la red social X el servicio de emergencias de la capital española.

Según Emergencias, la búsqueda entre los escombros se inició después de "una denuncia presentada" por desaparición.

La explosión del sábado dejó 25 heridos, dos de ellos graves.

Se sospecha que la causa del siniestro fue una fuga de gas, pero las autoridades todavía no la han establecido definitivamente.

