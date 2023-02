Hallazgo de documentos afecta poco la imagen de Biden

WASHINGTON (AP) — Son más los adultos estadounidenses que desaprueban la manera como el presidente Joe Biden ha manejado el hallazgo de documentos confidenciales en su domicilio y su antigua oficina que los que la aprueban, pero eso aparentemente ha tenido un efecto escaso sobre su índice de aprobación general, de acuerdo con una nueva encuesta.

Según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 41% de los estadounidenses aprueban el desempeño de Biden como presidente, comparado con el 43% en diciembre. En la nueva encuesta, el 77% de los demócratas aprueban el desempeño de Biden, mientras que el 91% de los republicanos lo desaprueban. Ambas cifras muestran pocos cambios con respecto a fines del año anterior.

Biden, quien pronunciará el discurso anual de Estado de la Unión ante el Congreso el martes próximo, necesita todo el apoyo que pueda reunir al trazar la estrategia de su previsible campaña de reelección y se ha esforzado por llamar la atención sobre sus planes y sus grandes logros legislativos en lugar del hallazgo de los documentos.

En noviembre, los abogados de Biden hallaron documentos confidenciales en un armario cerrado al desocupar su oficina en el Penn Biden Center, un instituto de investigaciones donde trabajó brevemente poco después de finalizar su período como vicepresidente. El hallazgo dio lugar a una investigación federal y sus abogados y el FBI hallaron posteriormente más documentos secretos en su domicilio en Wilmington, Delaware.

El 39% de los encuestados desaprueban su manejo de la situación comparado con el 23% que la aprueba. Otro 36% dice que no tiene opinión al respecto. Entre los demócratas, el 44% lo aprueba, el 15% lo desaprueba y el 40% no opina.

La mayoría de los republicanos, el 68%, lo desaprueba, contra el 6% que aprueba y el 24% que no opina.

El expresidente Donald Trump enfrenta una investigación federal por haber retenido cientos de documentos confidenciales en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, y por su negativa a entregarlos, lo que dio lugar a una incursión nocturna del FBI para incautarlos en agosto.

La encuesta a 1.068 adultos se realizó el 26 al 30 de enero con una muestra tomada del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, diseñada para ser representativo de la población. El margen de error es de más/menos 4,2 puntos porcentuales.

AP