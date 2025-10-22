LA NACION

Halliburton gana US$15,5 millones en el tercer trimestre, un 96,2% menos por atípicos

MADRID, 21 Oct. 2025 (Europa Press) -

La compañía estadounidense de servicios petroleros Halliburton registró un beneficio neto atribuido de US$18 millones (15,5 millones de euros) durante el tercer trimestre, equivalente a un desplome del 96,2% en comparativa interanual a cuenta de unos gastos atípicos por US$540 millones (465,3 millones de euros). Los ingresos totales subieron un 1,6%, hasta los US$5600 millones (4826 millones de euros). La facturación de la división de producción aumentó un 1,6%, hasta los US$3223 millones (2777 millones de euros), mientras que la del área de perforación se elevó un 1,6%, hasta los US$2377 millones (2048 millones de euros).

En cuanto al acumulado de los primeros nueve meses, la empresa obtuvo unas ganancias de US$694 millones (598 millones de euros) y una cifra de negocio de US$16.527 millones (14.242 millones de euros). Estas cantidades son un 63,2% y un 4,7% inferiores a las que se anotaron doce meses atrás, respectivamente.

"Estoy satisfecho con los resultados de Halliburton en el tercer trimestre. Hemos obtenido unos ingresos totales de US$5600 millones y un margen operativo ajustado del 13%", ha declarado el presidente y consejero delegado de Halliburton, Jeff Miller. "También hemos tomado medidas que nos permitirán ahorrar unos US$100 millones [86,2 millones de euros] por trimestre, hemos reajustado nuestro gastos de capital para 2026 y hemos dejado de utilizar equipos que ya no cumplen nuestras expectativas de rentabilidad", ha añadido.

