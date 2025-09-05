Halliburton reduce su plantilla por la caída de la actividad petrolera, según fuentes

Por Shariq Khan y Liz Hampton

DENVER, 5 sep (Reuters) - El proveedor de servicios petroleros Halliburton ha estado recortando personal en las últimas semanas, dijeron dos fuentes, lo que supone la última reducción de plantilla en la industria petrolera estadounidense, que se enfrenta a un aumento de los costos y a un periodo de precios más bajos y volatilidad.

Los precios mundiales del Brent han caído más de un 10% este año en medio de la incertidumbre sobre las políticas comerciales mundiales y a medida que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados aumentan la producción.

La petrolera estadounidense ConocoPhillips anunció esta semana que recortará hasta un 25% de su plantilla para reducir costos.

El alcance de los despidos de Halliburton no estaba claro de inmediato.

Halliburton ha escalonado los recortes a lo largo de varias semanas, según las fuentes, que estaban directamente implicadas en los despidos pero no autorizadas a hablar públicamente. Al menos tres divisiones de negocio habían perdido entre el 20% y el 40% de los empleados, dijeron las fuentes.

Halliburton, tercera empresa mundial de servicios petrolíferos por ingresos, no respondió a una solicitud de comentarios.

