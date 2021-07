Halo y Las Vegas lanzan servicio de vehículos sin conductor impulsado por la red 5G de T‑Mobile

Las vegas--(business wire)--jul. 8, 2021--

La red 5G está comenzando a impulsarlo todo, desde granjas conectadas hasta automóviles conectados. El día de hoy, Halo lanzó uno de los primeros servicios comerciales de vehículos sin conductor, en EE. UU. impulsado por la red 5G de T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) en Las Vegas. Con Halo, tanto las personas que visiten Las Vegas como sus habitantes pueden solicitar rápidamente, con solo pulsar un botón, un elegante automóvil sin conductor de Halo totalmente eléctrico. El automóvil de Halo sin conductor llega al lugar donde tiene que recoger al pasajero, este sube y conduce hacia su destino.

Halo ha funcionado en la red 5G de T‑Mobile desde que comenzó a circular por las vías públicas de Las Vegas a principios de este año. Halo está colaborando con las municipalidades locales para acelerar la adopción de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) a fin de abordar las dificultades relacionadas con los embotellamientos y las emisiones de carbono. Para ello, está conectando los sistemas de transporte público con automóviles sin conductor disponibles a pedido. La compañía planea comenzar a ofrecer viajes para sus clientes hacia fines de este año; el servicio estará disponible inicialmente en las áreas urbanas del valle de Las Vegas. Una vez que haya implementado totalmente el servicio en la ciudad, Halo tendrá la oportunidad de reemplazar la necesidad de contar con miles de automóviles de propiedad personal y crear un mundo con menos tráfico, libre de carbono y con cielos más azules.

“¡Vehículos sin conductor! Promover este tipo de innovaciones con empresas emergentes es uno de los motivos por los que hemos desarrollado la red 5G más grande, rápida y confiable del país”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “El objetivo de innovar e impulsar el cambio para mejorar es nuestro ADN en El Un‑carrier, y hemos implementado una red 5G que transformará las industrias y cambiará nuestro mundo para mejor. ¡Estoy ansioso por ver lo que sucederá mientras trabajamos con empresas emergentes, desarrolladores y emprendedores como Halo para darle vida a la próxima gran innovación en 5G!”

Un enfoque de autonomía que prioriza a las personas

El servicio de Halo es seguro y fácil de utilizar. Los pasajeros simplemente solicitarán un EV sin conductor a través de una app móvil. El vehículo sin conductor de Halo llega al lugar donde tiene que recoger al pasajero, este sube y conduce hacia su destino. Al llegar, no es necesario estacionar: el automóvil Halo se traslada sin conductor a recoger a su siguiente pasajero.

Con su exclusiva tecnología RemotePilot, Halo capacita a los conductores de su empresa para operar el vehículo sin conductor de manera remota a través de la red 5G de T‑Mobile. Halo ha desarrollado un mecanismo de frenado avanzado de seguridad que les permite a sus automóviles detenerse por completo si se detecta un posible riesgo de seguridad o una anomalía en el sistema. Utilizando un algoritmo avanzado de inteligencia artificial, el automóvil también aprende en segundo plano mientras los humanos controlan el vehículo; esto desarrolla un singular bucle de retroalimentación para lograr capacidades de Nivel 3 con el transcurso del tiempo.

“La autonomía completa representa un enorme desafío, tanto desde una perspectiva técnica como de la confianza de la sociedad, algo que llevará años solucionar”, indica Anand Nandakumar, fundador y director ejecutivo de Halo. “Sin embargo, Halo fue diseñado para abordar estas dificultades mediante un desarrollo gradual de la automatización, comenzando con una solución que a los consumidores les resulte cómodo utilizar hoy mismo”.

Halo, empresa graduada del 5G Open Innovation Lab co-fundado por T‑Mobile, es líder y pionera en tecnología de automóviles sin conductor y autónomos. Fundada por ejecutivos de Uber, Cruise Robotics, Proterra, Amazon y otras, Halo apunta a prestar servicio a un mercado de transporte global de $2.5 trillones de dólares que generará empleos locales con un innovador modelo de uso compartido de automóviles a pedido.

“Durante años, Nevada ha sido un centro de innovación en vehículos autónomos y un líder en este espacio”, señala Justin Jones, comisionado del distrito F del condado de Clark y vicepresidente de la Comisión de Transporte Regional del Sur de Nevada. “Halo y la tecnología 5G ofrecen una transición inteligente entre nuestra situación actual y el objetivo que queremos alcanzar en los próximos años, proporcionándoles a los habitantes y visitantes una mejor manera de desplazarse en esta increíble ciudad, con un uso más eficiente de la energía”.

5G de T‑Mobile, una plataforma para la innovación en vehículos autónomos

T‑Mobile es el líder 5G del país con la red 5G más grande, rápida y confiable. Su red 5G es una plataforma para la innovación que cubre a 300 millones de personas con casi 2 veces más cobertura geográfica que AT&T y 4 veces más que Verizon. Y ahora que Sprint forma parte de T‑Mobile, El Un‑carrier amplía su liderazgo al activar la red 5G de ultracapacidad a lo largo del país y llevar altas velocidades 5G a más lugares que nadie. La 5G de ultracapacidad puede ofrecer velocidades de aproximadamente 325 Mbps con picos de hasta 1 Gbps, y hoy en día cubre a 150 millones de personas.

“Los vehículos sin conductor requieren una red con alta capacidad, amplia cobertura y baja latencia; es por eso que la red 5G de T‑Mobile es la opción ideal para desarrolladores como Halo”, indica John Saw, vicepresidente ejecutivo de tecnologías avanzadas y emergentes de T‑Mobile. “Hay mucho trabajo que hacer en nuestro camino hacia la autonomía total, y Halo está adoptando un enfoque singular e inteligente para llegar a ese objetivo”.

Utilizando como base su red 5G superpoderosa, T‑Mobile está impulsando la innovación y desarrollando el ecosistema 5G con una variedad de iniciativas. El Un‑carrier colabora con universidades y organismos normativos para respaldar la investigación y el desarrollo en 5G. Administra el galardonado T‑Mobile Accelerator y el fondo de inversión T‑Mobile Ventures, y es cofundador del 5G Open Innovation Lab.

Acerca de Halo

Halo, pionera y líder en tecnología de automóviles sin conductor y autónomos, presta servicio al mercado de transporte global de $2.5 trillones de dólares con un innovador modelo de uso compartido de automóviles a pedido. El objetivo de Halo es acelerar la adopción de vehículos eléctricos y abordar las dificultades relacionadas con el transporte y los embotellamientos; para ello, está conectando los sistemas de transporte público con automóviles Halo sin conductor disponibles a pedido. Más información en http://halo.car.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá una conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: http://es.t‑mobile.com.

