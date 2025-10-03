Hamás acepta parte de plan de Trump, que dice que Israel debe parar bombardeo en Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 3 oct (Reuters) -

Hamás dijo el viernes que aceptaría algunos aspectos del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Gaza, incluida la liberación de rehenes y el traspaso del Gobierno del enclave, pero evitó abordar cuestiones más delicadas como el desarme y dijo que negociaría.

Trump dijo que creía que la declaración demostraba que Hamás estaba listo para una paz duradera y que "Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida".

"Ahora mismo, es demasiado peligroso hacer eso", dijo Trump en su plataforma Truth Social. "Ya estamos negociando los detalles que se resolverán. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada PAZ en Oriente Medio".

Hamás emitió su respuesta al plan de 20 puntos de Trump, después de que el presidente estadounidense dio al grupo militante palestino hasta el domingo para aceptar o rechazar la propuesta.

Según una copia de la respuesta, Hamás no dijo si aceptará la condición de desarmarse, una exigencia de Israel y Estados Unidos desean, pero que el grupo ha rechazado.

Trump publicó una copia de la carta de Hamas en su página Truth Social y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó una imagen en X del presidente grabando una respuesta a la "aceptación de Hamas de su Plan de Paz".

En una publicación en X, el senador republicano estadounidense Lindsey Graham calificó la respuesta de Hamas de "desafortunadamente predecible" y dijo que equivalía a un rechazo al plan.

"Un clásico 'Sí, pero'. Sin desarme, manteniendo Gaza bajo control palestino y vinculando la liberación de rehenes a las negociaciones, entre otros problemas.

Esto es, en esencia, un rechazo de Hamás a la propuesta del presidente Trump de tómalo o déjalo".

Un alto funcionario de Hamas dijo a Al Jazeera que el grupo no se desarmaría antes de que termine la ocupación israelí del enclave, comentarios que subrayaron la brecha entre las partes a medida que la guerra se acerca a su segundo año.

En Gaza, testigos dijeron que los aviones israelíes intensificaron sus bombardeos en la ciudad de Gaza, con varias casas bombardeadas en el barrio de Remal.

BUSCA NEGOCIACIONES

En su declaración, Hamás dijo que "aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, y la entrada inmediata de ayuda", entre otros términos.

Hamás dijo que anunciaba su "aprobación de la liberación de todos los prisioneros de la ocupación -tanto vivos como fallecidos- según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones sobre el terreno necesarias para llevar a cabo el intercambio".

Sin embargo, añadió que "en este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles".

El grupo dijo estar dispuesto a "entregar la administración de la Franja de Gaza a un órgano palestino de independientes (tecnócratas) basado en el consenso nacional palestino y respaldado por el apoyo árabe e islámico".

Hamás ha ofrecido previamente liberar a todos los rehenes y entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo diferente.

El plan de Trump propone un alto el fuego inmediato, un intercambio de todos los rehenes en poder de Hamás por prisioneros palestinos en poder de Israel, una retirada escalonada israelí de Gaza, el desarme de Hamás y la introducción de un Gobierno de transición dirigido por un organismo internacional. (Reporte de Doina Chiacu. Editado en español por Manuel Farías y Javier López de Léroda)