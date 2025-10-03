Hamás acepta parte del plan de Trump pero busca negociaciones

Por Nidal al-Mughrabi

WASHINGTON, 3 oct (Reuters) -

Hamás dijo el viernes que aceptaría algunos aspectos del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Gaza, incluida la liberación de rehenes y el traspaso del Gobierno del enclave, pero que negociaría muchos de los otros términos.

En una copia del comunicado, al que accedió Reuters, Hamás emitió su respuesta al plan de 20 puntos de Trump, después de que el presidente estadounidense dio al grupo militante palestino hasta el domingo para aceptar o rechazar la propuesta. Trump no ha dicho si los términos estarían sujetos a negociación, como pretende Hamás.

En particular, Hamás no ha dicho si aceptará la condición de desarmarse, una exigencia de Israel y Estados Unidos que ya ha rechazado antes.

En su declaración, Hamás dijo que "aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, y la entrada inmediata de ayuda", entre otros términos.

Hamás dijo que anunciaba su "aprobación de la liberación de todos los prisioneros de la ocupación -tanto vivos como fallecidos- según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones sobre el terreno necesarias para llevar a cabo el intercambio".

Sin embargo, añadió que "en este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles".

El grupo dijo estar dispuesto a "entregar la administración de la Franja de Gaza a un órgano palestino de independientes (tecnócratas) basado en el consenso nacional palestino y respaldado por el apoyo árabe e islámico".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la respuesta de Hamás a la propuesta, que cuenta con el respaldo de Israel y de potencias árabes y europeas.

El plan de Trump propone un alto el fuego inmediato, un intercambio de todos los rehenes en poder de Hamás por prisioneros palestinos en poder de Israel, una retirada escalonada israelí de Gaza, el desarme de Hamás y la introducción de un Gobierno de transición dirigido por un organismo internacional. (Reporte de Doina Chiacu. Editado en español por Manuel Farías)