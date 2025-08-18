Hamás acepta propuesta de cese al fuego con Israel, liberación de rehenes: fuente Egipto

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 18 ago (Reuters) -

Hamás aceptó la última propuesta de alto el fuego de 60 días con Israel, que incluye la devolución de la mitad de los rehenes que el grupo mantiene en Gaza y la liberación de algunos prisioneros palestinos, informó el lunes una fuente oficial egipcia.

El alto cargo de Hamás Basem Naim escribió en Facebook: "El movimiento ha dado su aprobación a la nueva propuesta presentada por los mediadores".

No hubo respuesta inmediata de Israel.

La fuente egipcia dijo que la última propuesta incluía una suspensión de las operaciones militares israelíes durante 60 días y un camino hacia un acuerdo global para poner fin a la guerra de casi dos años.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que la propuesta era casi idéntica a una presentada anteriormente por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, que Israel había aceptado.

El plan de Israel de hacerse con el control de la Ciudad de Gaza ha despertado la alarma en el extranjero y en el propio país, donde decenas de miles de israelíes celebraron algunas de las mayores protestas desde que comenzó la guerra, instando a alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates y liberar a los 50 rehenes que permanecen retenidos.

La ofensiva prevista ha animado a los mediadores egipcios y qataríes del alto el fuego a redoblar sus esfuerzos en lo que, según una fuente conocedora de las conversaciones con militantes de Hamás en El Cairo, podría ser "un último intento desesperado".

Miles de palestinos, temerosos de una inminente ofensiva terrestre israelí, han abandonado sus hogares en las zonas orientales de la ciudad de Gaza, sometidas ahora a constantes bombardeos israelíes, en dirección a puntos situados al oeste y al sur del territorio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descrito la Ciudad de Gaza como el último gran bastión urbano de Hamás. No obstante, dado que Israel ya controla el 75% de Gaza, el ejército ha advertido de que ampliar la ofensiva podría poner en peligro a los rehenes aún vivos y arrastrar a las tropas a una guerra de guerrillas prolongada y mortal.

Dani Miran, cuyo hijo Omri fue tomado como rehén el 7 de octubre, dijo que teme las consecuencias de una ofensiva terrestre israelí en la Ciudad de Gaza.

“Tengo miedo de que mi hijo resulte herido”, declaró el lunes en una entrevista con Reuters en Tel Aviv.

En la Ciudad de Gaza, muchos palestinos también han convocado protestas para exigir el fin de una guerra que ha demolido gran parte del territorio y provocado un desastre humanitario, y para que Hamás intensifique las conversaciones para evitar la ofensiva terrestre israelí.

Una incursión blindada israelí en la Ciudad de Gaza podría desplazar a cientos de miles de personas, muchas de las cuales han sido desarraigadas varias veces durante la guerra.

Ahmed Mheisen, gestor de refugios palestinos en Beit Lahiya, un suburbio devastado por la guerra colindante con el este de la Ciudad de Gaza, declaró que 995 familias abandonaron la zona en los últimos días en dirección al sur.

Ante la inminencia de la ofensiva israelí, Mheisen cifró en 1,5 millones el número de tiendas necesarias para los refugios de emergencia, afirmando que Israel sólo había permitido la entrada de 120.000 tiendas en el territorio durante el alto el fuego de enero-marzo.

La oficina humanitaria de la ONU declaró la semana pasada que 1,35 millones de personas necesitan ya artículos de refugio de emergencia en Gaza.

“Los habitantes de la Ciudad de Gaza son como alguien que ha recibido una sentencia de muerte y espera su ejecución”, declaró Tamer Burai, empresario local.

“Voy a trasladar a mis padres y a mi familia al sur hoy o mañana. No puedo arriesgarme a perder a ninguno de ellos si se produce una sorprendente invasión”, dijo a Reuters a través de una aplicación de chat.

El jueves está prevista una protesta sindical en la Ciudad de Gaza, y la gente se ha lanzado a las redes sociales prometiendo participar, lo que aumentará la presión sobre Hamás.

La última ronda de conversaciones de alto el fuego indirecto terminó a fines de julio en punto muerto, con las partes intercambiando culpas por su fracaso. (Reporte adicional de Maayan Lubell en Jerusalén, Nidal al-Mughrabi en El Cairo, Emma Farge y Olivia Le Poidvin en Ginebra; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)