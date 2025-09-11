Hamás acusa a EE.UU. de ser "cómplice" del ataque israelí en Doha

Hamás acusó el jueves a Estados Unidos de ser "cómplice" del ataque aéreo de Israel contra sus negociadores en Doha, la capital de Catar, y aseguró que el objetivo era acabar con las conversaciones para una tregua en Gaza.

"Este crimen fue (...) un asesinato de todo el proceso de negociación", declaró Fawzi Barhum, un responsable del movimiento islamista palestino, en una rueda de prensa en televisión.

"Reafirmamos que la administración estadounidense es plenamente cómplice de este crimen", añadió.

En Doha, el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, participó de los funerales de las víctimas en la mezquita Sheikh Mohamed bin Abdul Wahhab, donde fue desplegado un importante dispositivo de seguridad.

En las imágenes de la televisión catarí, se lo veía rezar junto a decenas de personas frente a los ataúdes de las víctimas, cinco de ellos cubiertos con banderas palestinas y uno con la de Catar.

Según el Ministerio del Interior catarí, los fallecidos serían luego enterrados en el cementerio de Mesaimeer.

Israel indicó que el objetivo de su ataque en Doha eran los líderes de Hamás.

No obstante, el grupo afirmó que sus principales dirigentes habían sobrevivido, aunque reconoció la muerte de cinco de sus miembros, entre ellos el hijo de su principal negociador Jalil al-Hayya.

El ataque israelí sin precedentes contra un estado del Golfo causó conmoción en una región que llevaba tiempo al margen de los conflictos, además de paralizar las ya vacilantes negociaciones para una tregua en Gaza.

