Hamás acusa a Israel de "incrementar sus violaciones" del alto el fuego en Gaza y pide "medidas serias"

MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado a Israel de "incrementar sus violaciones" del alto el fuego en la Franja de Gaza, incluidos "asesinatos, demoliciones de viviendas, desplazamiento de civiles y restricciones a la entrada de ayuda humanitaria", antes de reclamar a la comunidad internacional que "adopten medidas serias" para poder fin a estas acciones.

El portavoz del grupo, Hazem Qasem, ha recalcado que "la criminal ocupación sionista sigue incrementando sus violaciones del acuerdo de alto el fuego" con ataques que han afectado a "refugios para personas desplazadas en el centro de la ciudad de Gaza, fuera de la 'línea amarilla'" y han incluido "el asesinato deliberado" de un periodista en Jan Yunis, según un comunicado publicado por Hamás.

Así, ha manifestado que estas acciones "confirman que el enemigo continúa su guerra de exterminio contra la población en la Franja de Gaza, si bien con un cambio en el ritmo, para conseguir los mismos objetivos". "Pedimos a los mediadores y garantes reunidos en Sharm el Sheij —donde se firmó el acuerdo de octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos— que adopten medidas serias para detener estas violaciones y forzar a la ocupación a cumplir el acordado cese total de hostilidades".

Qasem ha agregado además que "Hamás sigue cumpliendo el acuerdo de alto el fuego" y ha recordado que el miércoles entregó el cadáver de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que únicamente queda por devolver a Israel los restos de otro rehén, que por ahora no ha sido localizado en el interior del enclave, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Las declaraciones de Hamás llegan después de la muerte de cinco palestinos, entre ellos dos niños, en un ataque llevado a cabo este miércoles por la noche por el Ejército de Israel contra una tienda de campaña en un campamento de desplazados ubicado cerca de un hospital en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde principios de octubre.

El ataque israelí fue ejecutado después de que cinco militares resultaran heridos en un supuesto ataque perpetrado por milicianos palestinos en Rafá. De hecho, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que el objetivo ha sido "un terrorista" de Hamás y que el bombardeo fue "una respuesta a la violación del alto el fuego".

En este sentido, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado este jueves tras visitar a los militares heridos que las tropas de Israel "seguirán actuando con fuerza ante cualquier violación y contra la infraestructura terrorista de Hamás en Gaza hasta que vuelva el último rehén y hasta que las capacidades de Hamás sean destruidas", según un comunicado publicado por su oficina.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha indicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado seis muertos por ataques israelíes y la recuperación de dos cadáveres, con lo que ascienden a 70.125 los "mártires" y 171.015 los heridos desde el inicio de la ofensiva. Esta cifra incluye 366 muertos y 938 heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego.