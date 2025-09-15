Hamás acusa a Netanyahu de "destruir cualquier posibilidad de lograr un acuerdo" en Gaza

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "destruir cualquier posibilidad de lograr un acuerdo" y ha subrayado que las negociaciones no pueden seguir igual que antes de los bombardeos de Israel contra su delegación en Qatar y el recrudecimiento de la ofensiva israelí contra la ciudad de Gaza.

"Netanyahu está destruyendo cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo. La solución depende de una resolución internacional para detener la guerra e imponer la decisión a Israel", ha dicho Taher al Nunu, uno de los portavoces de Hamás, quien ha reiterado que "el estilo antiguo de negociaciones (...) no es válido en la próxima fase".

Así, ha sostenido que el bombardeo israelí contra la delegación negociadora de Hamás en Doha --que mató a cinco miembros del grupo y un agente qatarí-- "significa que a Netanyahu no le preocupan en absoluto las vidas de los rehenes". "No estaremos más preocupados por los prisioneros israelíes de lo que lo está Netanyahu", ha advertido.

El bombardeo, que mató a cinco miembros del grupo palestino y a un agente qatarí, fue ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hecho que fue tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.

De hecho, Al Nunu ha hecho hincapié ha destacado que los rehenes "están en zonas atacadas por la ocupación como parte de su operación para destruir la ciudad de Gaza", intensificada durante los últimos días y que ha provocado una enorme destrucción en la ciudad, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Por otra parte, ha acusado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de "dar una cobertura total a Netanyahu a la hora de cometer actos terrorismo y crímenes". "Es una carta blanca para que ataque en cualquier parte del mundo", ha zanjado, después de que el jefe de la diplomacia estadounidense ensalzara la firmeza de las relaciones entre Estados Unidos e Israel durante su visita al país este fin de semana.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha cerca de 64.900 palestinos muertos y 164.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.