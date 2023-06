Hamás advierte de una "respuesta dura" tras la muerte de tres palestinos en un ataque con don en Yenín

Los tres fallecidos en el bombardeo eran miembros de Yihad Islámica y el brazo armado de Al Fatá

MADRID, 22 Jun. 2023 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha advertido este jueves de que "dará una respuesta dura y apropiada" a la muerte de tres palestinos en un ataque con dron perpetrado el miércoles por Israel en los alrededores de Yenín, el primer incidente de este tipo en Cisjordania desde el final de la Segunda Intifada hace cerca de dos décadas.

El Ejército israelí indicó tras el ataque que el objetivo había sido "un escuadrón terrorista" integrado por tres personas que habría estado detrás de varios ataques armados en la zona durante las últimas semanas. Tras ello, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aplaudió la operación y prometió "un enfoque ofensivo y proactivo".

Los muertos han sido identificados como Suhaib al Ghul, Muhamad Auais y Ashraf al Saadi, este último de 17 años. Yihad Islámica ha confirmado que Al Ghul era un "comandante" de su brazo armado, al tiempo que ha señalado que Al Saadi era un "combatiente". Auais era integrante de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, brazo armado de Al Fatá.

Así, Hamás ha destacado en un comunicado publicado en su página web que "el cobarde asesinato en Yenín no será pasado por alto". "La resistencia dará una respuesta dura y apropiada a la escala del crimen", ha dicho, antes de abundar en que "los asesinatos no detendrán a la resistencia y no intimidarán a nuestro pueblo".

"Por el contrario, será una oportunidad valiosa para que los héroes del levantamiento venguen a sus mártires y defiendan a nuestro pueblo en todas las regiones", ha apuntado Hamás, que ha hecho hincapié en que el ataque "es un intento desesperado de abrillantar la imagen de un Ejército de ocupación derrotado, cuya cara fue enterrada en el polvo por la resistencia en Yenín y Nablús durante los últimos días".

"Nuestro pueblo luchador y orgulloso continúa su resistencia con toda su fuerza y preparará nuevas herramientas para golpear a la ocupación y a los jefes de los colonos allá donde no lo esperen", ha aseverado el grupo, que ha indicado que continuará con sus actividades "hasta lograr la victoria y la liberación".

En este sentido, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha destacado que el ataque con dron "supone una peligrosa escalada que confirma la intención (de Israel) de incrementar las tensiones y explotar la situación ante su creciente incapacidad de poner fin a la batalla a través de una confrontación directa con los combatientes en el campo de batalla".

Por su parte, Yihad Islámica ha hablado de "cobarde asesinato" por parte de "el enemigo sionista" y ha prometido "seguir cumpliendo el deber legal y nacional de resistir ante el enemigo sionista y hacerle frente en todo momento y a cualquier coste", según un comunicado publicado en su página web.

El grupo apuntó que el ataque "no socavará la determinación de los combatientes de la resistencia, que vengarán la sangre de los mártires y harán saber al enemigo que esta sangre seguirá siendo el combustible para el aumento de la resistencia en toda Palestina y la continuación de la lucha armada".

El ataque fue el primer asesinato selectivo con dron por parte de Israel en Cisjordania desde el final de la Segunda Intifada, apenas días después de que el Ejército llevara a cabo igualmente un ataque con un helicóptero Apache durante una redada en Yenín --que se saldó con siete palestinos muertos y más de 90 heridos--, igualmente el primer incidente de este tipo desde 2005.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el martes tras la muerte de cuatro israelíes en un ataque perpetrado por dos palestinos cerca del asentamiento de Eli que "todas las opciones están abiertas" para responder al incidente, en medio de los llamamientos en el seno de la coalición gubernamental para una operación a gran escala en Cisjordania.

