Hamás afirma estar abierto a presencia de fuerzas extranjeras pero sin injerencia

Hamás está abierto a la presencia de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz en la Franja de Gaza, pero sin injerencia en los "asuntos internos" del territorio, declaró este viernes a AFP el portavoz del movimiento islamista palestino, Hazem Qasem.

"Nuestra posición sobre las fuerzas internacionales es clara: queremos fuerzas de mantenimiento de la paz que monitoreen el alto el fuego, que garanticen su aplicación y actúen como amortiguador entre el ejército de ocupación y nuestro pueblo en la Franja de Gaza, sin injerencia en los asuntos internos de Gaza", dijo.

En octubre pasado Estados Unidos, Catar y Egipto negociaron un alto el fuego entre Israel y Hamás para detener dos años de guerra, desatada por un ataque de combatientes del grupo islamista en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Este ataque causó la muerte de 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Desde esa fecha, más de 71.000 palestinos han muerto en el pequeño territorio costero por la campaña militar israelí en represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza.