Hamás alerta del ahondamiento de la crisis humanitaria en Gaza a causa de las últimas inundaciones

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha alertado este martes del ahondamiento de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza a causa de las inundaciones causadas por las últimas lluvias, al tiempo que han reclamado a la comunidad internacional que "adopte pasos serios" para aumentar la entrega de ayuda de cara a la llegada del invierno, especialmente ante las restricciones impuestas por Israel.

"La Franja de Gaza está experimentando un aumento de la catástrofe (humanitaria) a causa de las últimas tormentas, que han causado que niños, mujeres y enfermos desplazados se ahoguen en sus tiendas de campaña, ya que los refugios básicos siguen sin estar disponibles", ha dicho el portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem.

Así, ha recalcado que "el continuado cerco sionista y los obstáculos a la reconstrucción, sumados a la destrucción en Gaza y las duras condiciones climáticas, suponen la extensión de la guerra genocida a través del uso de otras herramientas", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Pedimos a la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y Naciones Unidas que den pasos serios para entregar ayuda a la población de la Franja de Gaza ante la proximidad del invierno, que aumenta el sufrimiento de los desplazados y lo eleva a niveles insoportables", ha zanjado.

El enclave palestino se encuentra sumido en una grave crisis humanitaria a causa de la devastación causada por la ofensiva de Israel, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, sin que el acuerdo en octubre para la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza haya derivado en el inicio de la entrada a gran escala de ayuda.