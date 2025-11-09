Hamás anuncia la entrega de los restos de oficial israelí muerto en 2014 en Gaza
El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás anunció que el domingo entregará los restos mortales del oficial israelí Hadar Goldin.
El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás anunció que el domingo entregará los restos mortales del oficial israelí Hadar Goldin, muerto en 2014 en Gaza.
"Las Brigadas Ezedin al Qasam entregarán el cuerpo del oficial Hadar Goldin, que fue encontrado ayer en un túnel de la ciudad de Rafah, a las 14H00 (12H00 GMT) hora de Gaza", escribió el grupo armado en un comunicado publicado en Telegram.
Israel deberá confirmar una vez recibidos la identidad de los restos del oficial, de 23 años.
El militar murió el 1 de agosto de 2014 durante una misión de reconocimiento con su unidad en un túnel cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, durante una guerra anterior en el territorio palestino.
