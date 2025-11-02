Hamás anuncia que entregará los cuerpos de tres rehenes israelíes a las 18:00 GMT

El brazo armado de Hamás anunció este domingo que sus combatientes entregarán a las 18.00 GMT los cuerpos de tres rehenes israelíes, en el marco del acuerdo de alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino.

En su canal de Telegram, las Brigadas Ezedin al Qasam afirmaron que "los cuerpos de tres soldados israelíes capturados, hallados [hoy] en el camino de uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza" se entregarán conforme al acuerdo de intercambio de "prisioneros".

Hamás ha devuelto hasta la fecha los restos de 17 de los 28 cuerpos que seguían en Gaza y que debían haber sido entregados al principio de la tregua. Según explicó el grupo, localizar los cadáveres está siendo una tarea "compleja y difícil", en un territorio devastado reducido a ruinas.

Los sucesivos retrasos en la entrega de los cuerpos causaron enfado en el Ejecutivo israelí.

El Foro de familiares de rehenes exigió el domingo en X que "el primer ministro actúe con determinación y firmeza para garantizar que se pongan en práctica inmediatamente los compromisos de Hamás en el marco del acuerdo y repatriar a Israel a todos los rehenes muertos".

mib/emp/cm/jvb/mb