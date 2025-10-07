Hamás asegura que busca "retirar todos los obstáculos" para un acuerdo con Israel sobre Gaza

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este martes que su delegación negociadora busca "retirar todos los obstáculos" para lograr un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, después del inicio de contactos indirectos con Israel en Egipto al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La delegación del movimiento en Egipto busca retirar todos los obstáculos para lograr un acuerdo que satisfaga las aspiraciones de nuestro pueblo", ha dicho Fauzi Barhum, alto cargo del brazo político de Hamás, quien ha señalado que se busca que el acuerdo "garantice un alto el fuego, la retirada total del Ejército de ocupación, la entrada de ayuda y la vuelta de los desplazados a sus hogares".

"Queremos un acuerdo que garantice el inicio inmediato de la reconstrucción bajo supervisión de un organismo palestino de tecnócratas", ha asegurado, antes de alertar contra los intentos del "criminal" primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para "obstruir y socavar la actual ronda de negociaciones, igual que hizo con las anteriores".

Así, ha manifestado que Hamás "cree en la justicia de la causa y del proyecto de lucha" y ha señalado que la delegación "confía en la capacidad para impedir todos los planes para liquidar la causa (palestina) y hacer avanzar las agendas del enemigo sionista", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Los planes del enemigo sionista han demostrado que sus dos años de guerra no estaban dirigidos únicamente contra Hamás y las facciones de la resistencia, sino que se trataba de una guerra exhaustiva contra la existencia palestina y un intento frenético para romper la voluntad popular, destruir su causa y eliminar su derecho inherente a la liberación y el retorno", ha esgrimido.

"La verdadera naturaleza de las intenciones expansionistas y coloniales del enemigo a expensas de las tierras, soberanía, seguridad y estabilidad de los países árabes e islámicos ha quedado expuesta a través de las declaraciones y sueños de sus líderes criminales respecto al 'Gran Israel'", ha dicho Barhum, quien ha reclamado "pasos prácticos para disuadir a la entidad sionista".

En este sentido, ha subrayado que tanto Israel como Estados Unidos tienen "toda la responsabilidad política, legal, moral e histórica por los crímenes de guerra y el genocidio cometido en Gaza", antes de reseñar que los ataques del 7 de octubre de 2023 fueron "una respuesta histórica a las conspiraciones para liquidar la causa palestina".

"No fue una batalla para romper la fragilidad de la ocupación, sino un punto de inflexión que reveló y aisló a la ocupación, marcando el inicio de una verdadera cuenta atrás para poner fin a la ocupación sobre el terreno", ha manifestado el alto cargo de Hamás, que ha incidido en que Cisjordania y Jerusalén Este "no han sido inmunes a la agenda fascista del gobierno de ocupación, que busca la anexión, el desplazamiento y el robo de tierras".

Por ello, ha reiterado que la "prioridad" de Hamás es "el cese de la agresión sionista y la guerra de exterminio contra Gaza", antes de "renovar el compromiso con el respeto a todos los derechos nacionales establecidos del pueblo palestino y sus aspiraciones de liberación, reforma e independencia".

“Nuestro resiliente pueblo en Gaza ha sufrido durante dos años una guerra de exterminio, hambruna sistemática y destrucción total. Sin embargo, la ocupación ha fracasado estrepitosamente a la hora de lograr sus agresivos objetivos, a pesar de las vergonzosas masacres", ha destacado.

Barhum ha insistido por ello en que "el enemigo ha fracasado en todos sus intentos de desplazamiento forzado, recuperación forzosa de prisioneros --en referencia a los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023-- o infiltración de agentes, a pesar de la sospechosa incapacidad del sistema internacional para detener la agresión contra Gaza".

CONTACTOS EN EGIPTO Poco antes de las palabras de Barhum, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, había confirmado que aún faltan acuerdos entre Israel y Hamás sobre "muchos detalles" de la propuesta de Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza, después del inicio el lunes de unos contactos indirectos en Egipto para cerrar un pacto.

De esta forma, manifestó que las "delicadas negociaciones" del lunes en la ciudad de Sharm el Sheij se retomarán este martes con el "compromiso a la hora de trabajar para hacer avanzar el plan de Trump y poner fin a la guerra en Gaza", incluidos "el fin de la ocupación israelí y la entrega de ayuda humanitaria".

"Apreciamos el compromiso de Estados Unidos a la hora de poner fin a la guerra y trabajamos con ellos para lograr un consenso sobre la aplicación del plan de Trump para que no sea temporal", dijo, antes de resaltar que "todas las partes" han dado su visto bueno a la propuesta, por lo que "los obstáculos están ahora en su aplicación".

La propuesta de Trump fue apoyada públicamente por Netanyahu, quien sin embargo matizó horas después que no apoyará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas "en la mayoría" de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la aplicación del plan estadounidense.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.