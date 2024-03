El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha advertido este martes a las autoridades de Israel de que las negociaciones entre ambas partes no les servirá para alcanzar los logros que no ha conseguido con sus ataques sobre la Franja de Gaza, lanzados en respuesta a la ofensiva de la milicia de comienzos de octubre.

"Lo que el enemigo no logró en el campo de batalla no lo logrará en la mesa de negociaciones", ha asegurado Osama Hamdan, un alto cargo del movimiento islamista palestino que asegura que Hamás no aceptará otro acuerdo que no incluya un alto el fuego y "el fin del asedio", recoge la cadena panárabe de noticias Al Yazira.

"La seguridad de nuestro pueblo sólo se logrará mediante un cese total de la agresión. No permitiremos que el proceso de negociación sea abierto y sin horizontes. La flexibilidad que mostramos preocupados por la sangre de nuestro pueblo va acompañada de una disposición a la confrontación", ha añadido.

De acuerdo con Hamdan, Israel no ha logrado ninguno de los objetivos que se marcó al inicio de la guerra, lo que hace que su imagen "se erosione día tras día". En este contexto, Hamás ha planteado sus condiciones para un alto el fuego, mientras que las autoridades israelíes dilatan su respuesta.

"El enemigo utiliza las masacres como una carta de presión sobre nuestro pueblo para disuadirlo de exigir sus derechos. Cualquier intercambio de prisioneros solo puede tener lugar después de un alto el fuego y de que se cumplan todas nuestras condiciones", ha zanjado el alto cargo de la milicia palestina.

Hamás lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques sobre Israel que dejaron un balance de cerca de 1.200 muertos y casi 240 rehenes. El Ejército de Israel respondió con una cruenta campaña militar sobre la Franja de Gaza que deja ya más de 30.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños.