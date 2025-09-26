Hamás celebra el boicot al discurso de Netanyahu ante la ONU y dice que demuestra el "aislamiento" de Israel

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este viernes que el gesto de numerosas delegaciones de abandonar la Asamblea General de Naciones Unidas durante el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, demuestra el "aislamiento" a nivel internacional de Israel.

"El boicot de las delegaciones a su discurso es una manifestación del aislamiento de Israel y de las consecuencias de su guerra de exterminio", ha afirmado en un comunicado el portavoz de la milicia palestina, Taher al Nunu.

Asimismo, ha indicado que Netanyahu tendría que estar, en vez de en la sede de Naciones Unidas, en prisión por ser un "criminal de guerra".

"Detener la guerra y castigar a la entidad sionista (Israel) es la postura moral y humanitaria que se exige a los líderes mundiales", ha resaltado Al Nunu.

Coincidiendo con el discurso de Netanyahu, cientos de personas se han concentrado en Nueva York para dar su apoyo a la causa palestina.

Como contrapeso, el Gobierno ha exhibido carteles en distintos puntos de Nueva York, incluida la emblemática Times Square, para instar a "recordar" los atentados del 7 de octubre.