Hamás comienza a liberar rehenes israelíes mientras Trump aterriza en Israel

Por Maayan Lubell y Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉN/EL CAIRO, 13 oct (Reuters) - Hamás entregó el lunes al primer grupo de los últimos rehenes israelíes supervivientes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, un paso clave para poner fin a dos años de devastador conflicto en Gaza como parte de un acuerdo de alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aterrizó en Israel para dirigirse al Parlamento.

Mientras cientos de personas vitoreaban en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, el ejército de Israel dijo que había recibido a los primeros siete de los 20 rehenes supervivientes tras su traslado fuera de Gaza por la Cruz Roja.

"Estoy muy emocionada. Estoy llena de felicidad. Es difícil imaginar cómo siento este momento. No he dormido en toda la noche", dijo Viki Cohen, madre del rehén Nimrod Cohen, mientras viajaba a Reim, un campo militar israelí donde serán trasladados los rehenes.

También se espera que el lunes sean liberados los otros 13 rehenes vivos confirmados, junto con los cadáveres de 26 rehenes muertos y otros dos cuya suerte se desconoce, además de casi 2000 detenidos y presos condenados palestinos.

En Gaza, alrededor de una decena de hombres armados enmascarados y vestidos de negro, al parecer miembros del brazo armado de Hamás, llegaron al Hospital Nasser, donde se había colocado un escenario y sillas para dar la bienvenida a los presos palestinos que regresaban.

"Espero que estas imágenes puedan ser el final de esta guerra. Hemos perdido amigos y familiares, hemos perdido nuestras casas y nuestra ciudad", dijo Emad Abu Joudat, palestino de 57 años, padre de seis hijos y residente en la ciudad de Gaza, mientras observaba por teléfono los preparativos de la entrega.

Las liberaciones son una de las partes más importantes de la primera fase del acuerdo de alto el fuego concluido la semana pasada en el complejo turístico egipcio de Sharm el Sheij, donde Trump y otros líderes mundiales se reunirán el lunes.

Dos años de guerra han dejado Gaza en ruinas, a casi toda su población sin hogar y un desastre humanitario a gran escala.

También ha reconfigurado los equilibrios de Oriente Próximo con los conflictos entre Israel e Irán, Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen.

El progreso hacia una paz duradera depende ahora de los compromisos mundiales que puedan adoptarse en una cumbre que más de 20 líderes mundiales celebrarán el lunes, encabezados por Trump, en el complejo turístico egipcio de Sharm el Sheij.

DOS AÑOS DE CONFLICTO

Cerca del campo militar israelí de Reim, donde serán llevados los rehenes para luego ser trasladados a hospitales, la gente se alineaba en la carretera ondeando banderas israelíes en las que un lazo amarillo —símbolo de recuerdo a los rehenes— se entrelaza con la estrella de David azul.

En las prisiones israelíes, unos 1966 detenidos subían a autobuses y se esperaba que la mayoría fueran liberados en el Hospital Nasser de Gaza el lunes, según informó un responsable implicado en la operación.

En un comunicado emitido el lunes, el brazo armado de Hamás afirmó su compromiso con los términos y el calendario del acuerdo, supeditado a la adhesión de Israel. Según el comunicado, Israel aceptó el alto el fuego y el acuerdo de canje después de no haber conseguido liberar a los rehenes con su ofensiva militar.

La principal agencia de ayuda de la ONU que trabaja en Gaza, UNRWA, instó a Israel a permitir la entrada de más ayuda en el territorio.

