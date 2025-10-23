Hamás condena la visita de Ben Gvir a presos palestinos en una cárcel de Israel: "Es sádico y fascista"

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este jueves la visita realizada por el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, a presos palestinos en una cárcel de Israel, donde se ha jactado de su situación y ha amenazado con su ejecución, en unas acciones que el grupo armado palestino ha tildado de "sádicas y fascistas".

"Las escenas difundidas en un vídeo del ministro del terrorismo sionista muestran el abuso sistemático y la tortura ejercida contra los presos palestinos en las cárceles de la ocupación", ha indicado, antes de afirmar que estos presos son "héroes del pueblo palestino".

En este sentido, ha indicado que el "mundo entero ha podido observar los crímenes sistemáticos perpetrados por líderes criminales, cuyas manos están cubiertas de la sangre de inocentes", según un comunicado en el que también ha matizado que "esto se hace evidente en los cuerpos que han ido llegando a Gaza y que presentan signos brutales de tortura y abuso".

"Instamos a la comunidad internacional y a todos los pueblos libres de todo el mundo a exponer esta ocupación nazi, revelar sus crímenes y llevar a sus líderes ante los tribunales internacionales.

También pedimos a la comunidad internacional y Naciones Unidas tomar medidas inmediatas para acabar con las violaciones contra nuestros presos y lograr su liberación", ha apuntado.

"Necesitamos que estos crímenes no queden sin respuesta y tenemos que lograr que estos líderes sean llevados ante la justicia por la comisión de crímenes contra la humanidad, unos delitos que no pueden quedar impunes", ha zanjado.