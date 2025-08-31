Hamás confirma la muerte de su dirigente en Gaza, Mohamed Sinwar

Hamás confirmó el domingo la muerte de Mohamed Sinwar, su presunto líder en Gaza, más de tres meses después de que Israel anunciara que lo había matado en un bombardeo.

Imágenes difundidas el sábado por el grupo islamista palestino mostraban a Sinwar junto con otros líderes políticos y militares descritos como "mártires del consejo militar".

El dirigente palestino era el hermano menor de Yahya Sinwar, considerado como el principal artífice del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Los expertos afirman que Mohamed Sinwar asumió el mando del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, tras la muerte de Mohamed Deif.

A principios de junio Israel afirmó haber identificado el cadáver de Mohamed Sinwar con pruebas de ADN, en un túnel situado bajo el Hospital Europeo de Jan Yunis, en el centro del enclave.

El hallazgo tuvo lugar semanas después de que el ejército israelí informara haberlo "eliminado" en un ataque aéreo el 13 de mayo sobre dicha localidad.

El ataque de Hamás contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día por Hamás, 47 siguen cautivas en Gaza, de las cuales 27 habrían fallecido, según el ejército israelí.

En Gaza, las represalias israelíes han matado a 63.371 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, considerados fiables por la ONU.

