Hamás confirma muerte de uno de sus responsables militares en Gaza

El jefe de Hamás en Gaza, Khalil al Hayya, confirmó el domingo que el responsable de producción de armas del grupo murió el sábado en un ataque israelí en la Franja de Gaza.

"El pueblo palestino atraviesa actualmente momentos difíciles y sufre enormemente (...) con el martirio de más de 70.000 personas, el último el del comandante muyahidín Raed Saad y sus compañeros", dijo Hayya en un mensaje en la cadena Al-Aqsa TV.

Israel anunció el sábado que había matado a Raed Saad, que considera "uno de los arquitectos" del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.