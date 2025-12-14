Hamás confirma muerte de uno de sus responsables militares en Gaza
El jefe de Hamás en Gaza, Khalil al Hayya, confirmó el domingo que el responsable de producción de armas del grupo murió el sábado en un ataque.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El jefe de Hamás en Gaza, Khalil al Hayya, confirmó el domingo que el responsable de producción de armas del grupo murió el sábado en un ataque israelí en la Franja de Gaza.
"El pueblo palestino atraviesa actualmente momentos difíciles y sufre enormemente (...) con el martirio de más de 70.000 personas, el último el del comandante muyahidín Raed Saad y sus compañeros", dijo Hayya en un mensaje en la cadena Al-Aqsa TV.
Israel anunció el sábado que había matado a Raed Saad, que considera "uno de los arquitectos" del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.
Más leídas
- 1
Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso
- 2
Hito histórico. Por primera vez, dos mujeres son elegidas para conducir una universidad pública más que centenaria
- 3
Los escandalosos y violentos chats entre Sofía Gonet y Homero Pettinato que terminaron con el llanto del conductor
- 4
El niño que protagonizó El sexto sentido con Bruce Willis reveló el emotivo gesto que tuvo el actor durante años con él