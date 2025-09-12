Hamás confirma que el jefe de su delegación negociadora está vivo tras los ataques israelíes en Qatar

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado este viernes que el jefe de la delegación negociadora, Jalil al Haya, líder del grupo palestino en Gaza, sobrevivió a los ataques del Ejército israelí en la capital de Qatar, Doha, y ha oficiado las oraciones fúnebres de los que fallecieron en el bombardeo, incluido su hijo, Humam.

"Al Haya dirigió las oraciones fúnebres de su hijo martirizado, Humam, junto con sus compañeros fallecidos en el traicionero ataque israelí. El funeral y las ceremonias de oración se celebraron de acuerdo con las medidas de seguridad especiales del Estado de Qatar", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín a Hamás.

En la víspera, las seis personas fallecidas en el ataque israelí --cinco miembros de Hamás de bajo rango y un policía qatarí-- fueron enterradas en Doha. El emir de Qatar, Tamin bin Hamad al Thani, estuvo presente en primera fila en los servicios funerarios.

El Ejército de Israel confirmó su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha mientras que estaban realizando consultas para un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, Hamás dijo que cinco de sus miembros murieron en el ataque, si bien sus altos cargos --miembros de la delegación negociadora-- sobrevivieron a este bombardeo.