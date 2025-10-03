Hamás considera "alentador" el pedido de Trump a Israel para que deje de bombardear Gaza
Hamas dijo el sábado que las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump pidiendo a Israel que deje de bombardear Gaza son "alentadoras", y afirmó que está listo para negociar inmediatamente la liberación de los rehenes y el fin de la guerra.
"Las declaraciones del presidente Trump sobre el cese inmediato de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza son alentadoras, y Hamás está dispuesto a iniciar negociaciones de inmediato para lograr un intercambio de prisioneros, poner fin a la guerra y garantizar la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza", declaró a la AFP un portavoz de Hamás, Taher al Nunu.
