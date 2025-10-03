LA NACION

Hamás considera "alentador" el pedido de Trump a Israel para que deje de bombardear Gaza

Hamas dijo el sábado que las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump pidiendo a Isr

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Hamás considera "alentador" el pedido de Trump a Israel para que deje de bombardear Gaza
Hamás considera "alentador" el pedido de Trump a Israel para que deje de bombardear GazaManuel Balce Ceneta - AP

Hamas dijo el sábado que las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump pidiendo a Israel que deje de bombardear Gaza son "alentadoras", y afirmó que está listo para negociar inmediatamente la liberación de los rehenes y el fin de la guerra.

"Las declaraciones del presidente Trump sobre el cese inmediato de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza son alentadoras, y Hamás está dispuesto a iniciar negociaciones de inmediato para lograr un intercambio de prisioneros, poner fin a la guerra y garantizar la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza", declaró a la AFP un portavoz de Hamás, Taher al Nunu.

mj-str/phs/ad/db

LA NACION
Más leídas
  1. La mina de Guatemala de la que Espert dijo que cobró está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
    1

    La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado

  2. Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses
    2

    Triple crimen: Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses

  3. Los mundos de Colapinto: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine
    3

    Colapinto en Singapur: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine

  4. Quién es el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina
    4

    Quién es Jorge Abello, el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina

Cargando banners ...