LA NACION

Hamás cuestiona versión israelí sobre las víctimas en ataque a hospital en Gaza

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Hamás cuestiona versión israelí sobre las víctimas en ataque a hospital en Gaza
Hamás cuestiona versión israelí sobre las víctimas en ataque a hospital en Gaza

26 ago (Reuters) - Hamás negó el martes que los palestinos muertos en el ataque israelí al hospital Nasser de Gaza fueran militantes.

Israel había dicho más temprano el martes que había matado a seis militantes en el ataque, pero que estaba investigando cómo murieron civiles, entre ellos cinco periodistas.

El primer ministro Benjamin Netanyahu describió el episodio como un "percance trágico".

La oficina de medios de comunicación del Gobierno de Hamás dijo en un comunicado que uno de los seis palestinos que según Israel eran milicianos había muerto en Al Mawasi, a cierta distancia del hospital, y que otro había fallecido en otro lugar en otro momento.

El comunicado de Hamás no aclaraba si las dos personas que murieron en otro lugar eran también civiles. (Reporte de Howard Goller; Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. La ex de Nico González habló por primera vez tras separarse del jugador de la selección argentina
    1

    La ex de Nico González habló por primera vez tras separarse del jugador de la selección: “Pasaron todos los límites”

  2. La ciencia busca respuestas a las proezas de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords
    2

    “El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords

  3. La razón por la que cada vez más cartoneros abandonan la actividad
    3

    “Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir

  4. Escándalo en el aula: una profesora fue filmada robando dinero de las carteras de sus propias alumnas
    4

    Escándalo en el aula: una profesora fue filmada robando dinero de las carteras de sus propias alumnas

Cargando banners ...