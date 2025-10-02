Hamás debe aceptar su "rendición", afirma a la AFP el canciller francés
El canciller de Francia, de visita en Arabia Saudita, consideró este jueves que Hamás "perdió" frent
- 1 minuto de lectura'
El canciller de Francia, de visita en Arabia Saudita, consideró este jueves que Hamás "perdió" frente a Israel y que debe aceptar su "rendición", en momentos en que el movimiento islamista palestino examina un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza.
"Hamás tiene una responsabilidad muy fuerte en la catástrofe vivida por los palestinos. Ha perdido. Debe resignarse a su propia rendición", declaró el ministro Jean-Noël Barrot a AFP.
Tras la publicación, el lunes, del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, aprobado públicamente por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Barrot reiteró este jueves el apoyo de Francia a esa iniciativa.
"Aplaudimos el plan y queremos trabajar en su puesta en marcha para poner fin a la guerra, al hambre y al sufrimiento en Gaza", dijo Barrot.
El ministro insistió en el aislamiento de Hamás y recordó que el 12 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU se votó por amplia mayoría un texto presentado por París y Riad que defiende un futuro Estado palestino en el que Hamás quedaría al margen.
El plan de Trump prevé un alto al fuego en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada progresiva de Israel a Gaza.
El presidente estadounidense le había dado a Hamás un plazo de "tres o cuatro días" para aceptar su propuesta.
sar/hme/jvb/mb
