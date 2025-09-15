LA NACION

Hamás debe dejar de existir como grupo armado, afirma Rubio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Hamás debe dejar de existir como grupo armado, afirma Rubio
Hamás debe dejar de existir como grupo armado, afirma Rubio

JERUSALÉN, 15 sep (Reuters) - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió el lunes el desarme del grupo militante palestino Hamás durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Es necesario que Hamás deje de existir como elemento armado que puede amenazar la paz y la seguridad de la región", dijo Rubio, de visita en Jerusalén menos de una semana después de que Israel atacara a dirigentes de Hamás en Qatar.

Añadió que Washington también seguiría imponiendo la máxima presión sobre Irán, que respalda al grupo militante palestino, hasta que Teherán "cambie de rumbo". (Reporte de Simon Lewis y Steven Scheer, Redacción de Nayera Abdallah; Edición de Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. Más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas
    1

    Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas

  2. El elogio de Barbie Simons al físico de Colapinto que descolocó en vivo a Pampita
    2

    Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”

  3. Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
    3

    “Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno

  4. De Pedro Pascal a Jenna Ortega y Sydney Sweeney: los mejores looks de la alfombra roja
    4

    Premios Emmy 2025: los mejores looks de la alfombra roja

Cargando banners ...