Hamás debe dejar de existir como grupo armado, afirma Rubio
- 1 minuto de lectura'
JERUSALÉN, 15 sep (Reuters) - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió el lunes el desarme del grupo militante palestino Hamás durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
"Es necesario que Hamás deje de existir como elemento armado que puede amenazar la paz y la seguridad de la región", dijo Rubio, de visita en Jerusalén menos de una semana después de que Israel atacara a dirigentes de Hamás en Qatar.
Añadió que Washington también seguiría imponiendo la máxima presión sobre Irán, que respalda al grupo militante palestino, hasta que Teherán "cambie de rumbo". (Reporte de Simon Lewis y Steven Scheer, Redacción de Nayera Abdallah; Edición de Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)
