Hamás, decapitado por la guerra en Gaza, escogerá pronto a su nuevo jefe

Hamás, decapitado durante la guerra con Israel en Gaza, "concluyó sus elecciones internas" antes del nombramiento próximo de su nuevo jefe, anunció el domingo a AFP un responsable del movimiento islamista palestino

Dos dirigentes de Hamás están en competencia para ese cargo, precisó ese responsable que pidió el anonimato: Jaled Mechaal, 69 años, exjefe del buró político que dirige actualmente el buró de la diáspora, y Jalil al-Hayya, de 65 años, el hombre de las negociaciones con Israel a través de los países mediadores, que condujo al cese del fuego en la Franja de Gaza

Esas elecciones se llevaron a cabo durante varias semanas en la Franja de Gaza, en Cisjordania ocupada y entre los militantes de Hamás en el extranjero, cuando el movimiento espera definir su estrategia a largo plazo para garantizarse un papel en la posguerra

Hamás renovó por ahora el Consejo de la Shura, una instancia consultiva compuesta esencialmente por figuras religiosas. Ese Consejo eligió al nuevo buró político que, a su vez, designará a su jefe

"El movimiento acabó sus elecciones internas en las tres regiones y llegó a la última etapa de nombramiento del jefe del buró político", declaró el responsable

Hamás "publicará un comunicado cuando el presidente del movimiento sea escogido, probablemente durante el mes del Ramadán", que comenzó la semana pasada, precisó

La guerra en el territorio palestino fue desencadenada por el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023

La renovación de la jerarquía de Hamás se da tras la muerte de Ismail Haniyeh, jefe político del movimiento en un ataque de Israel en Teherán el 31 de julio de 2024, y la de Yahya Sinuar, el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, el 16 de octubre de 2024 a manos de soldados israelíes en Rafah, sur del territorio

Considerado como el cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinuar había sucedido a Ismail Haniyeh

Tras su muerte, Hamás nombró un buró político restringido de cinco miembros en espera de nuevas elecciones