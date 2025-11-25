Hamás devolverá cuerpo de rehén israelí como parte de frágil tregua

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Hamás dice que devolverá el cuerpo de un rehén israelí el martes, como parte del frágil alto al fuego del mes pasado que se ha mantenido a pesar de los ataques israelíes en Gaza, el aumento de las bajas palestinas y las acusaciones mutuas de violaciones.

La Yihad Islámica Palestina anunció que encontró el cuerpo a principios de esta semana en Nuseirat, un campo de refugiados en el centro de Gaza. El cuerpo será entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja el martes por la tarde, indicó Hamás en Telegram.

Los milicianos palestinos han devuelto los cuerpos de 25 rehenes desde que comenzó el alto al fuego mediado por Estados Unidos el 10 de octubre. Se cree que tres aún están en Gaza.

El proceso ha sido lento, amenazando la tregua.

Hamás dice que no ha podido alcanzar todos los restos porque están enterrados bajo los escombros de la ofensiva de dos años de Israel en el territorio palestino. Israel ha acusado al grupo de retrasar el proceso y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo en un comunicado el martes que el retraso equivalía a una violación de la tregua.

Israel ha devuelto los cuerpos de 330 palestinos a Gaza desde que el alto al fuego entró en vigor.

Los funcionarios palestinos han tenido dificultades para identificar los cuerpos sin acceso a kits de ADN. Solo 95 han sido identificados, según el Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás, que está compuesto por profesionales médicos. Mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

Israel no ha proporcionado detalles sobre sus identidades.

Mientras tanto, en Gaza, niños y familias enfrentaron las secuelas de fuertes lluvias, que han dejado a miles nuevamente desplazados y expuestos a los elementos. Las lluvias han subrayado las terribles condiciones humanitarias que enfrentan millones en Gaza.

La guerra comenzó con el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas y tomó a más de 250 como rehenes. Casi todos los rehenes o sus restos han sido devueltos en altos el fuego u otros acuerdos.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que 69.775 palestinos han muerto y 170.863 heridos en la ofensiva de represalia de Israel. El número ha aumentado durante el alto al fuego, tanto por nuevos ataques israelíes como por la recuperación e identificación de cuerpos de personas perecidas anteriormente en la guerra. El ministerio informa que 345 han muerto y, en total, 588 cuerpos recuperados desde que comenzó el alto al fuego.

No distingue entre civiles y combatientes en sus cifras, pero ha dicho que las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los muertos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.