Hamás dice estar dispuesto a entregar sus armas a una autoridad palestina "si la ocupación cesa"
El movimiento islamista palestino Hamás declaró el sábado que está dispuesto a entregar sus armas en la Franja de Gaza a una autoridad palestina que gobierne el territorio, con la condición de...
- 1 minuto de lectura'
El movimiento islamista palestino Hamás declaró el sábado que está dispuesto a entregar sus armas en la Franja de Gaza a una autoridad palestina que gobierne el territorio, con la condición de que termine la ocupación del ejército israelí.
"Nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión", afirmó en un comunicado Jalil al Hayya, jefe negociador de Hamás y responsable del movimiento en Gaza. "Si la ocupación termina, estas armas serán colocadas bajo la autoridad del Estado", agregó. Consultada por la AFP, la oficina de Hayya precisó que se refería a un Estado palestino soberano e independiente.
"Aceptamos el despliegue de fuerzas de la ONU como fuerza de separación, encargada de vigilar las fronteras y garantizar el cumplimiento del alto el fuego en Gaza", añadió Hayya, señalando el rechazo de su grupo al despliegue de una fuerza internacional en la Franja cuya misión sería desarmarlo.
