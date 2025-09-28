Hamás dice perdió contacto con dos rehenes; tanques israelíes se adentran en Ciudad de Gaza

(Agrega detalles, contexto y citas)

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 28 sep (Reuters) -

El ala militar de Hamás dijo el domingo que había perdido el contacto con dos rehenes israelíes retenidos en la Ciudad de Gaza y pidió a Israel que retire sus tropas y suspenda los ataques aéreos durante 24 horas para que los combatientes puedan recuperar a los cautivos.

El destino de los dos rehenes, que tiene una fuerte resonancia interna en Israel, podría ensombrecer la reunión que celebrarán el lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Israel lanzó un ataque terrestre masivo contra la Ciudad de Gaza, arrasando distritos enteros y ordenando a cientos de miles de palestinos que huyan a campamentos de tiendas de campaña, en lo que Netanyahu afirma que es un intento de destruir a Hamás de una vez por todas en su último bastión.

No obstante, en los últimos días se habla cada vez más de pasos hacia una solución diplomática de una guerra que dura ya casi dos años. Trump dijo el viernes que parecía probable un acuerdo sobre Gaza.

Hamás dijo el domingo que aún no había recibido una nueva propuesta para poner fin a la guerra. Netanyahu afirma que el grupo debe deponer las armas o ser derrotado. El grupo militante ha dicho hasta ahora que nunca dejará las armas mientras los palestinos luchen por un Estado.

El brazo militar de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, pidió al ejército israelí que retire sus tropas de los distritos de Sabra y Tel Al-Hawa, al sureste del centro de la Ciudad de Gaza, y que suspenda los vuelos en la zona durante 24 horas a partir de las 1500 GMT para poder llegar hasta los dos rehenes.

El ejército israelí no comentó de forma directa la petición, pero dejó claro que no tiene previsto detener sus avances y emitió un comunicado ordenando a todos los residentes de algunas zonas de la Ciudad de Gaza, incluido el distrito de Sabra, que abandonen la zona. Según indicó, está a punto de atacar objetivos de Hamás y arrasar edificios de la zona.

Residentes de Gaza y médicos afirmaron que los tanques israelíes se adentraron en Sabra, Tel Al-Hawa y los cercanos barrios de Sheikh Radwan y Al-Naser, acercándose al corazón de la ciudad y a las zonas occidentales donde se refugian cientos de miles de personas.

El Ministerio de Salud gazatí afirmó en un comunicado que al menos 77 personas habían muerto por fuego israelí en las últimas 24 horas.

Las autoridades sanitarias locales dijeron que habían sido incapaces de responder a decenas de llamadas desesperadas de residentes atrapados.

El Servicio Civil de Emergencias de Gaza declaró a última hora del sábado que Israel denegó 73 solicitudes, enviadas a través de organizaciones internacionales, para rescatar a palestinos heridos en la Ciudad de Gaza. El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

Las familias de los dos rehenes identificados por Hamás pidieron que los medios de comunicación no publiquen sus nombres.

Hamás precipitó la guerra cuando atacó territorio israelí en octubre de 2023, matando a unas 1200 personas y capturando a 251 rehenes, según los recuentos israelíes. Un total de 48 rehenes siguen en Gaza, de los que Netanyahu dice que sólo 20 siguen vivos.

(Reporte adicional de Steven Scheer, Alexander Cornwell en Jerusalén y Ahmed Tolba en El Cairo; editado en español por Carlos Serrano)