Hamás dice que ataque israelí en Doha buscaba desbaratar esfuerzos de alto el fuego

(Agrega citas, detalles y contexto; añade autores)

Por Nidal al-Mughrabi y Jana Choukeir

11 sep (Reuters) -

Un dirigente de Hamas dijo el jueves que el ataque israelí contra líderes del movimiento en Qatar esta semana fue un intento de hacer descarrilar las negociaciones de alto el fuego, pero no cambiará las condiciones del grupo palestino para poner fin a la guerra en Gaza.

Israel intentó matar a los dirigentes políticos de Hamas con un ataque aéreo sobre Doha el martes, en lo que funcionarios estadounidenses describieron como una escalada unilateral que no sirve a los intereses estadounidenses ni israelíes.

El dirigente de Hamas Fawzi Barhoum dijo en un discurso televisado que la intención del ataque no fue sólo eliminar a su delegación negociadora, sino que fue un golpe deliberado a todo el proceso y un claro mensaje de rechazo a cualquier acuerdo de alto el fuego.

También acusó a Israel de apuntar contra los esfuerzos de mediación de Qatar y Egipto.

"Este ataque fue una confirmación flagrante por parte de Netanyahu y su banda criminal de su negativa a llegar a ningún acuerdo y su insistencia en hacer descarrilar todos los esfuerzos regionales e internacionales destinados a detener el genocidio", afirmó Barhoum.

Sin embargo, el grupo no anunció de manera oficial que vaya a cerrar la puerta a futuras conversaciones.

Barhoum dijo que el ataque se dirigió contra la delegación mientras discutían una nueva propuesta de alto el fuego entregada por el primer ministro qatarí apenas un día antes. "En el momento del ataque terrorista, la delegación negociadora estaba debatiendo su respuesta a la propuesta", declaró.

Hamas declaró que cinco de sus miembros perecieron en el ataque, entre ellos el hijo del jefe de Hamas en el exilio y principal negociador en Gaza, Khalil al-Hayya.

(Editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)