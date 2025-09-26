Hamás dice que el boicot de delegados de la ONU a Netanyahu evidencia el "aislamiento" de Israel

Hamás afirmó que el boicot por numerosos delegados al discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU este viernes demostró el "aislamiento" de Israel como resultado de la guerra en Gaza.

"El boicot al discurso de Netanyahu es una manifestación del aislamiento de Israel y las consecuencias de la guerra de exterminio", afirmó en un comunicado Taher al Nunu, un alto cargo del comité político de Hamás.

El discurso del primer ministro israelí recibió los aplausos de sus partidarios invitados en la sala, pero también los abucheos de delegados que abandonaron la sede de la Asamblea General de la ONU.

Para Izzat al Risheq, miembro del buró político de Hamás, Netanyahu se quedó solo "con un coro de animadoras que ingresaron a la sala de la ONU para aplaudir a favor del genocidio".

En su comunicado, el movimiento islamista palestino acusa además a Netanyahu de repetir "mentiras y negar de manera flagrante el genocidio, los desplazamientos forzados y el hambre sistemática propiciada por él" y el ejército israelí en Gaza.

"Si se preocupara verdaderamente de sus cautivos, pondría fin a los brutales bombardeos, las masacres y la destrucción de Gaza, pero en vez de eso, miente y sigue poniendo la vida de ellos en peligro", agrega el comunicado.

De las 251 personas secuestradas en el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza, 47 siguen retenidas en ese territorio, de los cuales 25 considerados como muertos por el ejército israelí. Hamás tiene además los restos de un soldado israelí muerto en una guerra anterior de Gaza, en 2014.

En su discurso, el primer ministro israelí rechazó el viernes las acusaciones de "genocidio" en Gaza, asegurando que alimenta a la población del territorio palestino, y acusó a muchos países de haber "cedido" ante Hamás al reconocer el Estado palestino.

"Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos y como accesorio para su repugnante guerra de propaganda contra Israel, propaganda que los medios europeos creyeron toda", agregó.

