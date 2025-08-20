Hamás dice que el plan de conquista de Gaza muestra el "desprecio flagrante" de Israel por los esfuerzos de mediación
El plan para tomar Ciudad de Gaza, para el que el gobierno israelí anunció el miércoles la movilización de 60.000 reservistas, demuestra el "desprecio flagrante" de Israel por los esfuerzos de mediación para lograr un alto el fuego, afirmó Hamás.
El anuncio demuestra "un desprecio flagrante por los esfuerzos realizados por los mediadores" en vistas a un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, escribió el movimiento islamista palestino en el comunicado.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "demuestra que es el verdadero obstáculo para cualquier acuerdo, que no le importa la vida [de los rehenes israelíes] y que no tiene la intención seria de recuperarlos", agregó.
