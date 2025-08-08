Hamás dice que el plan de Israel en Gaza es un "nuevo crimen de guerra"
Israel se prepara para cometer un "nuevo crimen de guerra" con su plan de tomar el control de Ciudad de Gaza, "una aventura criminal que le costará caro", afirmó este viernes Hamás.
"La aprobación por parte del gabinete sionista de los planes para ocupar Ciudad de Gaza y evacuar a sus habitantes constituye un nuevo crimen de guerra que el ejército de ocupación desea cometer contra la ciudad y sus cerca de un millón de habitantes”, reaccionó el movimiento islamista palestino.
"Esta aventura criminal costará caro y no será un viaje fácil" para el ejército israelí, añade el comunicado difundido en Telegram.
