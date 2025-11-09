Hamás dice que entregará el cuerpo de un soldado israelí retenido en Gaza desde 2014

TEL AVIV, Israel (AP) — Hamás anunció que entregará el domingo por la tarde el cuerpo de un soldado israelí que fue asesinado en 2014 y que lleva retenido en Gaza desde entonces. Sus restos son los únicos que se han mantenido en Gaza desde antes de la última guerra de dos años entre Israel y Hamás.

La devolución del soldado, Hadar Goldin, sería un avance significativo en la tregua mediada por Estados Unidos y cerraría una dolorosa saga de 11 años para sus padres, quienes encabezaron una campaña, junto con la familia de otro soldado cuyo cuerpo fue tomado en 2014, para traer a su hijo a casa para enterrarlo.

En su anuncio, Hamás dijo que encontró el cuerpo de Goldin en un túnel en la ciudad más al sur del enclave, Rafah, el sábado. Goldin fue asesinado el 1 de agosto de 2014, dos horas después de que entrara en vigor un alto el fuego que puso fin a la guerra de ese año entre Israel y Hamás.

Medios israelíes, que citaron a funcionarios anónimos, han informado que Hamás estaba retrasando la liberación del cuerpo de Goldin con la esperanza de negociar un paso seguro para más de 100 milicianos rodeados por fuerzas israelíes y atrapados en Rafah.

Gila Gamliel, la ministra de ciencia y tecnología y miembro del partido Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo a la radio del ejército que Israel no está negociando un acuerdo dentro de otro acuerdo.

“Hay acuerdos cuya implementación está garantizada por los mediadores, y no deberíamos permitir que nadie venga a conocer y jugar y reabrir el acuerdo”, expresó.

Hamás no hizo comentarios sobre un posible intercambio por sus combatientes atrapados en la llamada zona amarilla, que está controlada por fuerzas israelíes, aunque reconoció que hay enfrentamientos allí.

Goldin es uno de los cinco rehenes fallecidos cuyos cuerpos aún permanecen en Gaza. Como parte del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos, se espera que los milicianos devuelvan todos los restos de los rehenes.

El presidente israelí, Isaac Herzog, confirmó que Israel esperaba la liberación de Goldin por la tarde. Herzog hizo los comentarios durante una elegía en el funeral del sargento Itay Chen, un soldado estadounidense-israelí que fue asesinado el 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo estuvo en Gaza hasta que los milicianos lo liberaron la semana pasada.

Desde que comenzó el alto el fuego el mes pasado, los milicianos han liberado los restos de 23 rehenes. Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha entregado los restos de 15 palestinos.

Ahmed Dheir, director de medicina forense en el Hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, dijo que se han devuelto los restos de 300 personas, de las que 89 han sido identificadas.

La guerra comenzó con un ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que 251 personas fueron secuestradas y 1.200 asesinadas en Israel, en su mayoría civiles.

El sábado, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que el número de palestinos muertos en Gaza ha aumentado a 69.169. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

El ejército israelí determinó en 2014, basándose en evidencia encontrada en un túnel donde fue llevado el cuerpo de Goldin —incluyendo una camisa empapada de sangre y flecos de oración— que había sido asesinado en el ataque.

A principios de este año, la familia de Goldin conmemoró los 4.000 días desde que su cuerpo fue capturado. El ejército recuperó el cuerpo de otro soldado que fue asesinado en la guerra de 2014 a principios de este año.

Chehayeb informó desde Beirut.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.