Hamás dice que está estudiando propuesta de alto el fuego calificada de "definitiva" por Trump

Por Nidal al-Mughrabi y Alexander Cornwell

EL CAIRO/JERUSALÉN, 2 jul (Reuters) - Hamás dijo el miércoles que está estudiando lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de propuesta "definitiva" de alto el fuego para Gaza, pero que Israel debe retirarse del enclave, mientras que el líder israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el grupo palestino será eliminado.

Trump afirmó el martes que Israel aceptó las condiciones necesarias para pactar un alto el fuego de 60 días con Hamás, tras lo que describió como una reunión "larga y productiva" entre sus representantes y funcionarios israelíes.

En un comunicado, Hamás afirmó que está estudiando las nuevas ofertas de alto el fuego recibidas por parte de los mediadores Egipto y Qatar, pero subrayó que su objetivo es alcanzar un acuerdo que garantice el fin de la guerra y la retirada israelí de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió la eliminación de Hamás en sus primeras declaraciones públicas desde el anuncio de Trump.

"No habrá un Hamás. No habrá un Hamastán. No vamos a volver a eso. Se acabó", dijo Netanyahu en una reunión organizada por el oleoducto Trans-Israel.

Las declaraciones de ambas partes reiteraron posiciones mantenidas desde hace tiempo, sin dar pistas sobre si se podría alcanzar un acuerdo de compromiso o cómo. El anuncio de Trump suscitó cierta esperanza entre los gazatíes de lograr al menos un alivio temporal de la guerra.

"Espero que esta vez funcione, aunque sea durante dos meses, salvaría miles de vidas inocentes", dijo por teléfono Kamal, residente en la ciudad de Gaza.

Otros pusieron en duda que las declaraciones de Trump vayan a lograr una paz a largo plazo y afirmaron que no es la primera vez que dice que está cerca un acuerdo de paz. "Esperamos que hable en serio, como lo hizo durante la guerra entre Israel e Irán, cuando dijo que la guerra debía terminar, y terminó", dijo Adnan Al-Assar, residente de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

(Reporte adicional de Hussam al-Masri y Charlotte Greenfield; editado en español por Carlos Serrano)