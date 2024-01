"Por cada caja de medicamentos a los rehenes se entregarán mil cajas de medicamentos al pueblo palestino", afirma un alto cargo del grupo

MADRID, 17 Ene. 2024 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado este miércoles que el Ejército de Israel "no inspeccionará" los envíos de medicinas a la Franja de Gaza pactados tras la mediación de Qatar y ha destacado que "por cada caja de medicamentos a los rehenes se entregarán mil cajas de medicamentos al pueblo palestino".

Musa abú Marzuk, alto cargo del brazo político del grupo islamista, ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que "el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha presentado una petición para entregar medicinas a los prisioneros de guerra de Hamás con 140 tipos de medicamentos, así que se han fijado condiciones".

"No habrá inspecciones a los envíos de medicinas por parte del Ejército enemigo", ha indicado, si bien la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha distanciado de este extremo, después de que fuentes citadas por el diario 'Yedioth Ahronoth' indicaran que 'Bibi' había autorizado esta ausencia de controles.

En este sentido, la oficina de Netanyahu ha recalcado que "el primer ministro autorizó el envío de medicinas a los rehenes, pero no abordó de ninguna forma los procedimientos de seguridad, que son fijados por las Fuerzas de Defensa de Israel y los oficiales de seguridad", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Abú Marzuk ha hecho hincapié en su mensaje en que por cada caja de medicinas (a los rehenes), mil para nuestro pueblo". "Se entregarán los medicamentos a través de un país en el que confiemos", ha manifestado el alto cargo de Hamás, que ha afirmado que el CICR trasladará los medicamentos a "cuatro hospitales que cubren todas las zonas de la Franja de Gaza".

Asimismo, ha indicado que entre las condiciones figura "entregar más ayuda y comida" y ha desvelado que, si bien Francia se ofreció a entregar medicinas, Hamás "se negó por la falta de confianza en el Gobierno francés, su posición de apoyo a la ocupación israelí y su oposición a las aspiraciones de libertad y retorno del pueblo palestino".

"Somos nosotros los que hemos pedido a nuestros hermanos en Qatar que entreguen las medicinas porque confiamos en ellos, y se han mostrado de acuerdo", ha subrayado, al tiempo que ha agregado que "Netanyahu miente de nuevo" y que ha sido Hamás "el que ha determinado la cantidad, el mediador, el mecanismo de distribución y la entrega de medicinas al norte de Gaza a pesar de la prohibición de Israel (a ello) desde hace más de cien días".

En este contexto, dos aviones militares qataríes con medicamentos han llegado este mismo miércoles al aeropuerto egipcio de Al Arish, en la península del Sinaí, de cara al traslado de la carga a la Franja de Gaza en las próximas horas.

Qatar confirmó el martes que Israel y Hamás habían logrado un acuerdo para el suministro de medicamentos a rehenes israelíes y a la población palestina en Gaza, en el marco de la ofensiva militar lanzada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave han denunciado hasta ahora más de 24.400 palestinos muertos, a los que se suman más de 335 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.