Hamás dice que retorno de restos de último rehén israelí demuestra su compromiso con cese el fuego

El regreso a Israel del cadáver de Ran Gvili, el último rehén en Gaza, demuestra el compromiso de Hamás con el alto el fuego promovido por Estados Unidos, declaró este lunes el portavoz del movimiento islamista palestino, Hazem Qasem

"El descubrimiento del cuerpo del último prisionero israelí en Gaza confirma el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros y su cierre completo, tal como se estipula en el acuerdo", declaró Qasem en un comunicado.

El ejército israelí anunció este lunes la identificación de los restos de Gvili, un policía muerto durante el ataque de Hamás de octubre de 2023, y su retorno a Israel