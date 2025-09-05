Hamás difunde un video que muestra a dos rehenes israelíes en Gaza

El brazo armado de Hamas difundió este viernes un video que muestra a dos rehenes israelíes secuestrados en Gaza desde el ataque que lanzó el movimiento islamista en Israel el 7 de octubre de 2023.

El video de más de tres minutos y medio muestra a un secuestrado en un vehículo en marcha, en un paisaje de edificios destruidos, que le ruega al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no lance una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza. Después, se ve al rehén junto a otro cautivo y el hombre afirma que las imágenes fueron filmadas en Ciudad de Gaza, el 28 de agosto de 2025.

AFP no ha podido verificar la autenticidad de las imágenes, ni la fecha en la que fueron grabadas.

my-dms/an/avl