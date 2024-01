(Amplía información)

EL CAIRO, 15 ene (Reuters) - El grupo miliciano palestino Hamás difundió el lunes un nuevo video en el que supuestamente aparecían los cadáveres de los rehenes israelíes Yossi Sharabi e Itai Svirsky.

El Ejército de Israel declaró que, aunque estaba examinando las imágenes, existía gran preocupación por la suerte de los rehenes.

El video mostraba a una tercera rehén israelí, Noa Argamani, diciendo que los dos habían muerto por "nuestros propios ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel", refiriéndose al Ejército del Estado judío.

El vídeo termina con imágenes que parecen ser los cadáveres de ambos hombres.

El portavoz militar del Ejército israelí, contraalmirante Daniel Hagari, identificó a Itai Svirsky como uno de los hombres, pero no dio el nombre ni otros detalles sobre el segundo a petición de la familia.

"Itai no fue abatido por nuestras fuerzas. Eso es una mentira de Hamás. El edificio en el que estaban retenidos no era un objetivo y no fue atacado por nuestras fuerzas", dijo Hagari a los periodistas.

"No atacamos un lugar si sabemos que puede haber rehenes dentro", destacó, añadiendo que las zonas cercanas habían sido atacadas.

La fuerza estaba examinando las fotos publicadas por Hamás junto con otra información de la que disponía, agregó.

Funcionarios forenses han afirmado que las autopsias de los rehenes asesinados que habían sido recuperados hallaron causas de muerte incompatibles con la versión de Hamás de que habían muerto en ataques aéreos. Pero Israel también ha dejado claro que es consciente de los riesgos de su ofensiva para los rehenes y que está tomando precauciones.

Aproximadamente la mitad de las 240 personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre fueron liberadas en una tregua en noviembre. Israel afirma que 132 permanecen en Gaza y que 25 de ellas han muerto en cautiverio. (Reporte de Hatem Maher y Muhammad Al Gebaly; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Javier Leira)