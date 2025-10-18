Hamás entrega al CICR los restos mortales del rehén israelí Elihayu Margalit, de 75 años

Madrid, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado este viernes por la noche los restos del rehén Elihayu Margalit a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, entidad encargada de facilitar su traspaso a manos de las autoridades israelíes.

El Ejército israelí ha confirmado este sábado por la mañana la identidad de Margalit. De acuerdo con la información que barajan los militares, Margalit fue secuestrado de los establos de caballos del kibutz Nir Oz durante el ataque de las milicias palestinas contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023. Murió ese mismo día, pero su fallecimiento fue declarado oficialmente por el Gobierno el 1 de diciembre de ese mismo año.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín Al Qassam, habían informado de que "como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros" iba a proceder a las 23.00 horas (hora local, 22.00 hora peninsular española) a la entrega del "cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza".

Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado que la Cruz Roja ha recibido "el ataúd de un rehén y se dirigen hacia las tropas" israelíes para su entrega, minutos después de indicar que el traspaso se haría en "un punto" del sur de la Franja. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", ha insistido.

Durante el acto, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha asegurado que al entregar el cuerpo de otro rehén el grupo demuestra que "mantiene su compromiso de implementar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza". Asimismo, ha dicho que "seguirá trabajando para completar todo el proceso de intercambio" de prisioneros.

No obstante, ha agregado que seguirá exigiendo "a todas las partes que presionen" a Israel para que cumpla con el acuerdo "y cese sus violaciones, incluidas las matanzas diarias" y las limitaciones a la entrada de ayuda humanitaria.

Más tarde, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado la recepción de manos de Cruz Roja de los restos mortales del rehén, que han sido entregados a una unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de la ISA (Agencia de Seguridad de Israel, por sus siglas en inglés) dentro de la Franja de Gaza, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido este mismo viernes por la noche.

En la misma nota se avanza que el féretro será trasladado próximamente a Israel, donde "será recibido en una ceremonia militar dirigida por un rabino de las FDI" antes de ser trasladado al Centro Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Salud.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía.

Desde entonces y ya fuera del periodo, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de nueve (diez, de confirmarse este último) de los 28 fallecidos. No obstante, la milicia palestina afirmó que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que habría tenido acceso y avisó de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros. De hecho, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos. El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.