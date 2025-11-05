Hamás entrega el cuerpo de otro rehén retenido en Gaza

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado este martes a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los restos de un rehén retenido en la Franja de Gaza, que media en el proceso con las autoridades israelíes, en el marco del acuerdo del alto el fuego en el enclave palestino. El Ejército de Israel ha confirmado que la CICR ha recibido el ataúd de un rehén y que el convoy humanitario se dirige hacia las tropas israelíes desplegadas en la Franja para concluir la entrega, según ha informado a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X. Por último, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han remarcado que "Hamás está obligado a cumplir con el acuerdo y a realizar todos los esfuerzos necesarios para liberar a los rehenes fallecidos". Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado otra veintena de cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros ocho cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel. El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.500 muertos y 170.400 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.