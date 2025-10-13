Hamás entrega siete rehenes israelíes al CICR en Gaza, según una fuente
- 1 minuto de lectura'
DOHA, 13 oct (Reuters) -
El grupo miliciano palestino Hamás entregó el lunes a siete rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Gaza, dijo un responsable involucrado en la operación, en el marco de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego con Israel, que a cambio iba a liberar a cientos de palestinos encarcelados.
El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, el mayor paso dado hasta ahora para poner fin a dos años de guerra, pretende allanar el camino hacia una paz duradera en el marco de un plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se dispone a aterrizar en Israel poco después de la liberación. (Información de Andrew Mills; redacción de Maayan Lubell; edición de Steven Scheer y Howard Goller; edición en español de Jorge Ollero Castela)
