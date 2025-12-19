Hamás espera que conversaciones en Florida pongan fin a "violaciones" israelíes de la tregua en Gaza

Hamás espera que las conversaciones previstas el viernes en Florida permitan detener las "violaciones" israelíes en la Franja de Gaza, donde sigue en vigor desde octubre un precario alto el fuego, anunció un alto responsable del movimiento palestino.

"Nuestra población espera que los participantes en estas conversaciones acuerden poner fin a los excesos israelíes y detener todas las violaciones", declaró a AFP Basem Naim, miembro de la oficina política de Hamás, al ser preguntado sobre una reunión prevista para el viernes con el fin de debatir los próximos pasos a seguir en Gaza.

El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunirá en Miami con representantes de Catar, Egipto y Turquía.

Catar y Egipto, que actúan como mediadores y garantes del alto el fuego en el territorio palestino, pidieron recientemente pasar a la siguiente fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump.

Esta prevé el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí de todo el territorio, el establecimiento de una autoridad de transición y el despliegue de una fuerza internacional.

En El Cairo, el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelatty, informó de contactos diarios con las diferentes partes para lograr "una rápida aplicación" de esta segunda etapa.

Hasta entonces, la comunidad internacional debe "ejercer una presión real" para "detener todas las violaciones del alto el fuego que se producen diariamente", agregó.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar los términos de la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria sigue siendo crítica.

El responsable de Hamás también dijo esperar que las conversaciones de Miami "obliguen" a Israel a respetar "la entrada de la ayuda" y de material para reconstruir el territorio palestino.

El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, anunció el jueves que al menos 395 palestinos murieron por disparos israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego.

Tres soldados israelíes también murieron en el territorio desde la tregua.

Israel sigue esperando la entrega del último cadáver de un rehén retenido en Gaza antes de iniciar las negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo.