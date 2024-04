Hamás estudia proyecto de tregua de varias semanas en la franja de Gaza

El movimiento islamista Hamás indicó el martes que estudia una propuesta de tregua de varias semanas en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos pese al rechazo de algunas de sus exigencias.

Tras seis meses de sangriento conflicto en la Franja de Gaza, los mediadores de Catar, Egipto y Estados Unidos presentaron una propuesta de tregua temporal de tres etapas, según una fuente de Hamás.

La primera etapa contempla un alto el fuego de seis semanas para permitir el canje de rehenes en manos de Hamás por prisioneros palestinos en Israel.

El movimiento islamista dijo "apreciar" el esfuerzo de los mediadores, pero acusó a Israel de no responder a ninguno de sus pedidos durante la negociación sin dar más detalles.

"Pese a esto, los dirigentes del movimiento estudian la propuesta presentada", indicó Hamás en un comunicado.

La última propuesta de alto el fuego contempla además de la tregua de seis semanas y un primer canje de rehenes, las mujeres y los niños, contra hasta 900 prisioneros palestinos, según una fuente de Hamás.

El acuerdo permitiría también el regreso de los civiles palestinos desplazados al norte de la Franja de Gaza y la entrada de 400 a 500 camiones diarios de ayuda alimentaria, según la fuente.

En rondas previas de mediación, Hamás exigió un alto el fuego, el retiro israelí de la Franja de Gaza y el control de las entregas de ayuda.

La única tregua alcanzada hasta ahora duró una semana en noviembre, cuando se liberaron 78 rehenes y cientos de prisioneros palestinos.

- Repliegue israelí -

Tras meses de combates, Israel anunció el fin de semana que retiró sus fuerzas de la ciudad sureña de Jan Yunis para permitir la recuperación de sus tropas y prepararlas para la siguiente fase de la guerra, que incluirá una incursión en la abarrotada ciudad sureña de Rafah.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que ya hay una fecha establecida para enviar tropas terrestres a Rafah, donde se aglomera la mayor parte de los palestinos desplazados por la actual guerra.

Potencias extranjeras y grupos humanitarios han urgido a Israel desistir de una operación en Rafah por temor a la muerte masiva de civiles.

Pero Netanyahu y sus comandantes militares insisten en que es necesaria para la victoria sobre Hamás.

En respuesta, Estados Unidos -principal aliado de Israel- insistió en que una incursión en Rafah "dañará la seguridad israelí".

A su vez, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, consideró que es "el momento apropiado para una tregua", pese a continuo bombardeo sobre Gaza.

- "Una montaña de escombros" -

Los palestinos que regresan a Jan Yunis, al norte de Rafah, se encuentran con montañas de escombros donde antes había casas y comercios.

"Vine a ver mi casa y la encontré destruida y convertida en una montaña de escombros", lamentó Uum Ahmad al-Fagawi, en Jan Yunis. "Estoy impactada con lo que vi, todas las casas están destruidas, no solo la mía", agregó.

Otra mujer palestina contó que se encontró con "un sitio arruinado".

"No hay agua, ni electricidad, ni columnas, ni paredes, ni puertas, no hay nada. Gaza ya no es Gaza", dijo.

Israel enfrenta fuerte presión internacional para conceder una tregua y facilitar la entrada de más ayuda humanitaria al territorio palestino, en riesgo de hambruna.

Desde los ataques del 7 de octubre que desataron la guerra, los gazatíes han estado sin alimento, agua y otras necesidades básicas.

La grave escasez ha sido aliviada mínimamente por la ayuda internacional, pero grupos humanitarios advierten que el territorio está al borde de una hambruna debido a que la ayuda que logra entrar es insuficiente.

El lunes entraron 419 camiones al territorio, el número más alto en un solo día desde el inicio de la guerra, según el organismo israelí que administra el ingreso de ayuda a Gaza.

- Negociaciones -

La guerra comenzó el 7 de octubre con un ataque de Hamás en el sur de Israel que dejó 1.170 muertos, en su mayoría civiles, según cifras israelíes. Entre los muertos había más de 300 militares.

Los combatientes de Hamás tomaron más de 250 rehenes, de los cuales 129 continúan en la Franja de Gaza, incluidos los 34 que según el ejército han muerto.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ha dejado al menos 33.207 muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás.

El presidente estadounidense Joe Biden exigió la semana pasada a Netanyahu hacer más para proteger a los civiles de Gaza y alcanzar un alto el fuego.

Con la propuesta más reciente en manos del movimiento palestino, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, señaló que "va a depender de Hamás" alcanzar una tregua.

Pero el portavoz del ministerio catarí de Relaciones Exteriores, Majed al-Ansari, dijo a la BBC que está "más optimista hoy que hace un par de días", aunque "no estamos en la recta final de las conversaciones".

