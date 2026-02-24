Hamás exige sanciones contra Israel tras las últimas medidas en Cisjordania

El movimiento islamista palestino Hamás aplaudió este martes la declaración publicada la víspera por casi 20 países contra las medidas israelíes para reforzar el control sobre Cisjordania ocupada, y pidió "sanciones disuasorias"

A principios de mes, Israel tomó medidas destinadas a aumentar su control sobre Cisjordania, que ocupa desde 1967, incluidos los sectores que están bajo la Autoridad Palestina en virtud de los acuerdos israelo-palestinos de Oslo, firmados en la década de 1990 y hoy moribundos.

El lunes, casi 20 países, desde Brasil hasta Arabia Saudita, pasando por Francia y España, condenaron "con la mayor firmeza" estas medidas y denunciaron "una estrategia manifiesta destinada a modificar la situación sobre el terreno y proseguir una anexión de facto inaceptable".

"Tales acciones constituyen un ataque deliberado y directo contra la viabilidad del Estado palestino y la aplicación de la solución de dos Estados", añaden los autores del texto, en el que instan al gobierno israelí a retractarse "inmediatamente" y "respetar sus obligaciones internacionales".

Hamás consideró que esta declaración constituye "un paso en la dirección correcta para hacer frente a los planes expansionistas de la ocupación (israelí), que violan abiertamente el derecho internacional y las resoluciones de la ONU".

El movimiento hizo un llamamiento a los Estados firmantes y a "todos los países del mundo" para que impongan "sanciones disuasorias y ejerzan presión sobre el gobierno fascista de ocupación para que ponga fin a sus políticas destinadas a imponer la anexión, la colonización y los desplazamientos forzados".

La colonización se ha intensificado bajo el actual gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, uno de los más derechistas de la historia de Israel, especialmente tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza el 7 de octubre de 2023.

Aparte de Jerusalén Este, ocupada y anexionada por Israel desde 1967, más de medio millón de israelíes viven hoy en Cisjordania en colonias que la ONU considera ilegales, en medio de unos tres millones de palestinos.